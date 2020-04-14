HDP önündeki eylemde 225'inci gün
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HDP önündeki eylemde 225'inci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, sosyal mesafe kuralına göre 225'inci günde de devam etti.

14.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:50
HDP önündeki eylemde 225'inci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, sosyal mesafe kuralına göre 225'inci günde de devam etti. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 5 yıl önce fırında çalışırken terör örgütünce dağa kaçırıldığını belirttiği oğlu Fatih (24) için oturma eylemini sürdüren Sevdet Demir, oğlunu almadan gitmeyeceğini belirterek gözyaşları içerisinde oğlundan kaçıp gelmesini istedi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.'GEL ELİMDEN TUT EVE GİDELİM'Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışırken, 2015 yılında terör örgütünce dağa kaçırıldığını belirtiği oğlu Fatih için 13 Eylül 2019'da oturma eylemine başlayan Sevdet Demir, oğlu gelene kadar eylemini sürdüreceğini belirtti. Gözyaşları içerisinde oğluna seslenen acılı anne, şunları söyledi:

"225 gündür yaz kış demeden buradayım, oğlum gelene kadar da burada kalmaya devam edeceğim. Kararlıyım, son nefesime kadar eylemimi sürdüreceğim. Oğluma sesleniyorum, oğlum kurban olayım sana, her kes hata yapıyor, yoldan çıkıyor, doğru yola dön, evine dön, anne babana dön. Senin yerin anne babanın yanıdır, sen merhametli bir çocuktun, orası sana yakışmaz, sana yakışan evindir. Benim işim siyasette yoktur, benim derdim sensin, senin için geldim. Kaçıp gelen çocuklar hiç ceza almadan anne babasının elini tutup evlerine gittiler. Sen de gel elini tutup eve gidelim. Gelmezsen eğer ölürsem sebebi sensin. Dön gel annene, sensiz hayatım yoktur."


Kaynak: DHA

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