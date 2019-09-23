Hdp önündeki eylemde 21'inci gün (2)

23.09.2019 13:21

DURSUN ALİ ERZİNCANLI'DAN DESTEK ZİYARETİ

Şair Dursun Ali Erzincanlı, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocukları için HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretinde bulundu. Ailelerin acılarına ortak olmak için geldiğini söyleyen Erzincalı, anne ve babalarla konuştu. Erzincanlı, ziyaret sırasında '40 Yaşında' adlı şiirini okurken, duygusal anlar yaşandı. Erzincanlı, "Bugün annelerin yanına gelirken çok ciddi heyecan içindeydim. Çünkü anne ile evlat arasındaki bağ o kadar güçlüdür ki bir annenin evladını kaybetmesi, hele bu şekilde kaybetmesi ve bu çaresizliği. Açıkçası nasıl göz göze geleceğimi, nasıl yüz yüze geleceğimi çok düşünerek, geldim buraya. Gelmeden önce de şunu düşünüyordum. Bu annelerin bizim gelmemize ihtiyacı yoktur, bize ihtiyaçları yoktur. Evlatlarına ihtiyaçları var, bu anneler bizi değil evlatlarını istiyorlar. Ben de bu mazlum annelerin yanında yer almak için buradayım; çünkü Allah mazlumlarla birliktedir. Ne kadar böyle çaresiz gibi görünseler de aslında çok büyük bir güce sahipler. Ben Allah'tan bu annelerin, evlatlarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Buradaki bütün annelerin acıları aynı. 10 yaşında gece karanlıktan korkacak bir yaşta, koparılıp götürdüler. Zulümle abad olunmaz. Annelerin evlatlarını çalarak, bir şey başarılmaz. Bunu görecekler; ana ahı, perişan eder onları" diye konuştu.



Kaynak: DHA