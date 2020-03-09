HDP önündeki eylemde 189'uncu gün; aile sayısı 121 oldu
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› HDP önündeki eylemde 189'uncu gün; aile sayısı 121 oldu - Haber
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Halkların Demokratik Partisi, kızım dizisi, Çanakkale, Güncel

HDP önündeki eylemde 189'uncu gün; aile sayısı 121 oldu

HDP önündeki eylemde 189'uncu gün; aile sayısı 121 oldu (2)AİLE SAYISI 121 OLDUDiyarbakır'da, HDP il binası önünde evlat nöbeti yapan aile sayısı, 6 yıl önce, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 2'nci sınıf öğrencisiyken kaçırılan kızları Leyla Kömürcü (29)...

09.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:10
HDP önündeki eylemde 189'uncu gün; aile sayısı 121 oldu

HDP önündeki eylemde 189'uncu gün; aile sayısı 121 oldu (2)

AİLE SAYISI 121 OLDU

Diyarbakır'da, HDP il binası önünde evlat nöbeti yapan aile sayısı, 6 yıl önce, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 2'nci sınıf öğrencisiyken kaçırılan kızları Leyla Kömürcü (29) için Artvin'den gelen İsmet-Gülcan Kömürcü çiftiyle 121 oldu.

'BİR DERNEĞE GİDİP GELİYORMUŞ, ORADAN GÖTÜRMÜŞLER

Baba İsmet Kömürcü, o tarihte kızından 2 gün haber alamayınca Çanakkale'ye gittiklerini anlatarak, İki gün telefonla ulaşamayınca merak edip, Çanakkele'ye gittik. Bulamayınca arkadaşlarından soruşturduk. Bir derneğe gidip geldiğini öğrendik. Oradan götürmüşler. Şu ana kadar kendisinden haber alamadık. Örgütün elinde olduğunu biliyoruz. Kızıma kavuşmak için geldim buraya. Kızım da bilsin ki ailesi burada, onun gelmesini bekliyor. Bu ağır bir şey, üzüntüden dayanamıyoruz. Kızımıza kavuşmak istiyoruz dedi.

Anne Gülcan Kömürcü de kızına teslim olması için çağrıda bulundu. Tek isteğinin kızına kavuşmak olduğunu söyleyen anne Kömürcü, Seni çok seviyoruz kızım, ne olursun gel, senin bizim yanımızda değerin sevgin her geçen gün artıyor. Çocuklarına kavuşan aileleri görüyoruz, inşallah biz de o ailelerden biri oluruz. Hiç kimse evladının sıkıntısını ve acısını yaşamasın. Sadece kızıma kavuşmak istiyorum. İnşallah kızım sesimizi duyar, inşallah yaşıyordur. Umutluyuz diye konuştu.

HDP önündeki eylemde 189'uncu gün; aile sayısı 121 oldu

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

HDP önündeki eylemde 189'uncu gün; aile sayısı 121 oldu

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Haber
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Haber
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Virüs, Türkiye'ye nasıl sıçramadı? İşin sırrını tek cümleyle özetledi Haber
Virüs, Türkiye'ye nasıl sıçramadı? İşin sırrını tek cümleyle özetledi
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek Haber
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek
Tırnak arasındaki doku, cinayetten tutuklanan ağabeyi haklı çıkardı Haber
Tırnak arasındaki doku, cinayetten tutuklanan ağabeyi haklı çıkardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak Ziya Selçuk Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Can Yaman Cem Yılmaz Dilek Yaman
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Bülent Uygun Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Adana Avrupa Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: HDP önündeki eylemde 189'uncu gün; aile sayısı 121 oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 17:51:51. #1.15#