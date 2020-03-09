HDP önündeki eylemde 189'uncu gün; aile sayısı 121 oldu (2)
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Halkların Demokratik Partisi, Çanakkale, Artvin, Güncel

HDP önündeki eylemde 189'uncu gün; aile sayısı 121 oldu (2)

AİLE SAYISI 121 OLDUDiyarbakır'da, HDP il binası önünde evlat nöbeti yapan aile sayısı, 6 yıl önce, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 2'nci sınıf öğrencisiyken kaçırılan kızları Leyla Kömürcü (29) için Artvin'den gelen İsmet-Gülcan Kömürcü çiftiyle 121 oldu.

09.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:14
HDP önündeki eylemde 189'uncu gün; aile sayısı 121 oldu (2)

AİLE SAYISI 121 OLDU

Diyarbakır'da, HDP il binası önünde evlat nöbeti yapan aile sayısı, 6 yıl önce, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 2'nci sınıf öğrencisiyken kaçırılan kızları Leyla Kömürcü (29) için Artvin'den gelen İsmet-Gülcan Kömürcü çiftiyle 121 oldu.

'BİR DERNEĞE GİDİP GELİYORMUŞ, ORADAN GÖTÜRMÜŞLER"Baba İsmet Kömürcü, o tarihte kızından 2 gün haber alamayınca Çanakkale'ye gittiklerini anlatarak, "İki  gün telefonla ulaşamayınca merak edip, Çanakkele'ye gittik. Bulamayınca arkadaşlarından soruşturduk. Bir derneğe gidip geldiğini öğrendik. Oradan götürmüşler. Şu ana kadar kendisinden haber alamadık. Örgütün elinde olduğunu biliyoruz. Kızıma kavuşmak için geldim buraya. Kızım da bilsin ki ailesi burada, onun gelmesini bekliyor. Bu ağır bir şey, üzüntüden dayanamıyoruz. Kızımıza kavuşmak istiyoruz" dedi.Anne Gülcan Kömürcü de kızına teslim olması için çağrıda bulundu. Tek isteğinin kızına kavuşmak olduğunu söyleyen anne Kömürcü, "Seni çok seviyoruz kızım, ne olursun gel, senin bizim yanımızda değerin sevgin her geçen gün artıyor. Çocuklarına kavuşan aileleri görüyoruz, inşallah biz de o ailelerden biri oluruz. Hiç kimse evladının sıkıntısını ve acısını yaşamasın. Sadece kızıma kavuşmak istiyorum. İnşallah kızım sesimizi duyar, inşallah yaşıyordur. Umutluyuz" diye konuştu. 

 


Kaynak: DHA

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