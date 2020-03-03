HDP önündeki eylemde 183'üncü gün (2)
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HDP önündeki eylemde 183'üncü gün (2)

AİLE SAYISI 111 OLDUDiyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin sayısı, 183'üncü günde, 5 yıl önce Çınar ilçesinde kaçırılan kardeşi Hamdullah (19) için HDP binası önünee gelen Mehmet Dicle ile 111 oldu.

03.03.2020 16:43 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:43
HDP önündeki eylemde 183'üncü gün (2)

AİLE SAYISI 111 OLDUDiyarbakır'da, terör örgütü tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin sayısı, 183'üncü günde, 5 yıl önce Çınar ilçesinde kaçırılan kardeşi Hamdullah (19) için HDP binası önünee gelen Mehmet ile 111 oldu. HDP binası önünde oturma eylemine başlayan Dicle, "Kardeşim dönercide çalışırken kandırılıp, dağa götürüldü. 5 senedir alamıyoruz. Kardeşim beni görüp, duyuyorsa kaçıp, gelsin. 14 yaşındaki çocuktan ne beklersin? Dağda olduğuna dair fotoğrafı geldi bize. Kardeşimi alana kadar buradan gitmeyeceğim" dedi.


Kaynak: DHA

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