HDP önündeki eylemde 175'inci gün; aile sayısı 96 oldu

24.02.2020 12:53 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:53

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 175'inci günde, 2015 yılında Şırnak'ta kaçırılan oğulları Metin (21) için gelen Emine ve Ömer Üztek çifti ile birlikte 96 oldu.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

9 AİLE, EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan ve Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik'in terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 9'u evlatlarına kavuştu. Hacire Akar'ın dışındaki 8 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.AİLE SAYISI 96 OLDU2015 yılında pikniğe gideceğini söyleyip evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan oğulları Metin için Şırnak'tan gelen Emine ve Ömer Üztek çifti HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine katıldı. Baba Ömer Üztek, oturma eylemi yapan aileleri televizyonda gördükten gelmeye karar verdiklerini belirterek, oğluna teslim olması için çağrıda bulundu. Üztek, "Belki bizi televizyonda görür de kaça,r gelir diye geldik. Irak'ta olsun, Suriye'de olsun, İran'da olsun nerede olursa olsun. O zulümden kaçsın gelsin. Eğer ölmek isterse orada kalsın. 2015 yılında gitti. Kurban bayramının ikinci günü sabah erkenden biri telefonla arayıp, pikniğe gidelim demiş ona. Gitti bir daha gelmedi. Ben Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çalışıyordum. Her gün bana telefon açıyordu. Bir hafta açmadı. Sonra annesi beni aradı 'eve gel' dedi. Eğer oğlum beni görürse gelecektir. Korkudan kaçamıyordur" dedi.

Kaynak: DHA