HDP önündeki eylemde 173'üncü gün; aile sayısı 95'e çıktı (2)

22.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:54

AİLE SAYI 95 OLDU

Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti yapan aile sayısı, 5 yıl önce, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyken kaçırılan oğulları Mikail Erdinç (25) için Van'ın Gürpınar ilçesinden gelen Yusuf- Gevez Erdinç çifti ile 95 oldu.

Kaynak: DHA