HDP önündeki eylemde 171'inci gün

20.02.2020 11:37 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:38

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 88 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi 171'inci günde de devam etti. Zihinsel engelli kardeşi Rahim Çiftçi (25) için oturma eylemi yapan Mehmet Sıddık Çiftçi, "Rehabilitasyon merkezine gitmişti. Köye geldi. Bir akşam ortadan kayboldu. HDP götürüp, PKK'ya teslim etmiş" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

Kaynak: DHA