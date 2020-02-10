HDP önündeki eylemde 161'inci gün

10.02.2020 13:07 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:07

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 84 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 161'inci günde de sürdürdü. Aileler, dün gece telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ise kendilerini ziyaret ettiklerini söyledi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

Kaynak: DHA