HDP önündeki eylemde 159'uncu gün

08.02.2020 12:48 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:49

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 84 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 159'uncu günde de sürdürdü.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

Kaynak: DHA

5 AİLE EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran ve Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 5'i evlatlarına kavuştu. Hatice Ceylan, Halime Kadran ile Hüsniye- Hüseyin Kaya ve Necla- Metin Açan çiftleri, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam ediyor. 84 aile, oturma eylemini 159'uncu günde de sürdürdü.'OĞLUM ASKERLİĞİNİ YAPIP YUVASINI KURACAKTI'Gaziantep'ten eşi Şevket Altındaş ile gelerek, 2015 yılında, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, usta birliğine giderken teröristlerce kaçırılan asker oğulları Müslüm Altındaş (25), için oturma eylemi yapan Songül Altıntaş, "5 yıldır biz uğraşıyoruz. Oğlumu alamıyoruz PKK'nın elinden. Her yere gittik. Her yere başvurduk. Bir çare bulamadık. Bu çocuklarımızı bırakın. Bu çocuklarımız size ne yapmış? Niye bırakmıyorsunuz? Ne hakkınız var yolu kesip bu çocuğumuzu alıyorsunuz? Beş yıldır niye bunu yapıyorsunuz? Bir Kürt- Türk davası ortaya atmışsınız. Milleti birbirine katmışsınız. Biz kendi memleketimizde gayet rahatız. Kimsenin bize bir şey yaptığı yok. Kürt- Türk kardeşiz. Hepimiz biriz. Türkiye bizim vatanımız. Ben Kürdüm. Burası benim vatanım. Ben başka devlet başka bir şey istemiyorum. PKK ortaya çıkana kadar biz iyiydik. Oğlum askerliğini yapıp yuvasını kuracaktı. PKK bunları hepsini bizden aldı. Beş yıldır görmüyoruz. İnternete videosunu atmışlardı. Öyle gördüm oğlumu. Gidin kendi çocuklarınız götürün. Bizim çocuklarımızdan ne istiyorsunuz?" dedi.