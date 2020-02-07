HDP önündeki eylemde 158'inci gün, aile sayısı 83 oldu

07.02.2020 14:48 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:48

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı,

158'inci günde, kızı Aysel Turan (22) için oturma eylemine katılan Hamri Turan ile 83 oldu.

Kaynak: DHA