HDP önündeki eylemde 156'ncı gün; aile sayısı 81 oldu

05.02.2020 11:33 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:34

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı, 156'ncı günde, 2015'te PKK'lı teröristlerce kaçırılan kızı Hatice'yi (20) kurtarmak isterken, 2 yıl önce teröristlerce öldürülen Kadir Aslan'ın eşi Nazime Aslan'ın katılmasıyla 81 oldu.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

Kaynak: DHA