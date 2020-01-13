HDP önündeki eylemde 133'üncü gün (2)

13.01.2020 17:25 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:25

AİLE SAYISI, 68 OLDU

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aile sayısı, HDP binası önündeki oturma eyleminin 133'üncü gününde, 2 ailenin daha katılmasıyla 68'e çıktı. Merkez Kayapınar ilçesinde oturan Gevriye Ayhan, kızı Pelda'nın (21) 2014 yılında 15 yaşındayken kandırılıp, dağa kaçırıldığını belirterek, HDP önündeki oturma eylemine katıldı. Eşi öldüğü için çocuklarına çalışarak, baktığını anlatan Gevriye Ayhan, kızının ortaokulu bitirdikten sonra kuaförde çalıştığını söyledi. Ayhan, kızının kaçırılışını şöyle anlattı:

Kaynak: DHA