HDP önündeki eylemde 133'üncü gün

13.01.2020 11:48 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:49

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 66 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 133'üncü günde de sürdürdü. Oturma eylemine 12 yaşındayken kaçırılan kızı Özlem için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelen Vahide Çiftçi (36) kızının en büyük hayalinin doktor olmak olduğunu söyledi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

Kaynak: DHA