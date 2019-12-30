HDP önündeki eylemde 119'uncu gün (2)

30.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:37

SURİYE'DEKİ OĞLUNUN SAKAT KALDIĞINI ÖĞRENDİ

Diyarbakır HDP il binası önünde 7 Eylül'den itibaren oturma eylemi yapan Güzide Demir, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan oğlu Aziz Demir (20) ile en son 2 yıl önce telefonla görüştüğünü, oğlunun, ayaklarına mazot dökülüp, yakılarak sakat bırakıldığını anlattı.

Anne Demir, "Oğlum gittikten 2 yıl sonra bizi aradı; 'Yanmışım, hastanedeyim, gelin beni götürün' dedi. Ağlıyordu. Suriye 'ye gittik, orada bizi bırakmadılar. İki gece kaldık ve geri döndük. Biir süre yeniden aradı ve bastonla gezdiğini, tedavisinin devam ettiğini söyledi. Gidip, kendisini almamızı istedi. Ancak gitmemiz durumunda bizi öldüreceklerini söyledi. Oğlumun üstüne mazotu kimin döktüğünü bilmiyorum. Ondan sonra hiç görüşmedik. Sağ mı değil mi bilmiyoruz. Ama o gelmeden buradan kalkmayacağız" dedi.

Kaynak: DHA