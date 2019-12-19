HDP önündeki eylemde 108'inci gün; aile sayısı 61 oldu

19.12.2019 13:09 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:09

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı, 108'inci günde 61'e yükseldi. Emine Bilgili (49), 3 yıl önce yaşadığı Almanya'dan kaçırılan oğlu İsmail Kantarcı (26) için Elazığ'dan gelerek, oturma eylemine katıldı. Anne Bilgili, "Kahrolsun PKK diyorum, yerin dibine batsın" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

Hatice Ceylan, terör örgütü PKK'nın elinden kurtarılan oğlu Cafer'e kavuşmasına rağmen diğer ailelere destek için oturma eylemine devam ederken, oğlu İsmail Kantarcı için Elazığ'dan gelen Emine Bilgili ile aile sayısı, 61'e yükseldi.'KÜRT DİYORLAR AMA EN BÜYÜK DARBEYİ KÜRTLERE VURUYORLAR'

İlk eşinden olan oğlu İsmail Kantarcı'nın babasıyla yaşadığı Almanya'dan, 2016 yılında, bu ülkede bulunan dernekler aracılığıyla kaçırıldığını anlatan Bilgili, "Okula giden küçük çocuklarım var. Çocuklarımın yalnız kalmamaları için pazar günü Elazığ'a döneceğim ancak oturma eylemine her zaman desteğimi gösetereceğim " dedi. Bilgili, oğluna teslim olması için çağrıda bulunarak, "Üç yıldır haber alamıyoruz. Oğlum beni duyuyorsa, o dağa layık değil, ailesinin yanına gelsin. Çünkü her şey aileyle güzeldir. Almanya'daki dernekten haber almış babası, çocuğumuz PKK'nın elinde. Kürt diyorlar ama en büyük darbeyi Kürtlere vuruyorlar. Çocukları zorla kaçırdılar, onları kandırıyorlar. Kahrolsun PKK diyorum, yerin dibine batsın" diye konuştu.

Kaynak: DHA