HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti başlatan ailelerin eylemine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti başlatan ailelerin eylemine bir aile daha katıldı. 5 yıl önce kandırılarak dağa götürülen Mehmet Aydın'ın babası Nihat Aydın, oğlunun 13 yaşında sabah okula giderken dağa götürüldüğünü belirterek, ailelerden cesaret alıp oturma eylemine katıldıklarını söyledi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 321'inci gününde de sürerken, evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Diyarbakır'dan oturma eylemine katılan baba Nihat Aydın, oğlu Mehmet'tin 5 yıl önce kandırılarak dağa kaçırıldığını ifade etti. Aydın, "2015'te benim oğlumu dağa çıkardılar. 15 aile evladına kavuştu biz de bundan cesaret alıp geldik. İnşallah biz de oğlumuza kavuşuruz. Eğer biraz vicdanları varsa bizim çocukları da gönderirler. Kendi yöneticilerinden birinin çocuğu dağda var mı acaba? Kendi çocukları başka okullarda, güzel okullarda okurken, bizim çocukları da dağa götürüyorlar. Garibanların çocuklarını dağa götürüyorlar. Sizin çocuklarınız niye gitmiyor peki? Eğer çok istiyorsanız kendi çocuklarınızı, kendi akrabalarınızı gönderin dağa. Demek ki bu cesaret sizde yok. Oğlum, 13 yaşında okula giderken götürüldü. Şu anda 5 yıldır oğlumdan haber alamıyorum. Eğer oğlum benim sesimi duyuyorsa babasına dönsün. Gelsin adalete teslim olsun. Ben sabah işe giderken benim oğlum da çantasını, dosyasını alarak okula gitti. 13 yaşındaki çocuğu dağa götürdüler" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA