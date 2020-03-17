HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Evlat nöbetinin 197'nci gününde 2014 yılında Tunceli'de kaçırılan lise ikinci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Alev Turan'ın annesi Güllü Turan, HDP önündeki eyleme katıldı. Güllü Turan, kızını istediğini ve biran önce gelmesi çağrısında bulunarak evladının başının üstünde yeri olduğunu söyledi. 2014'te kızı öğrenciyken kandırılarak dağa gittiğini aktaran Turan, "Öğrenciydi, cuma günü okuldan eve gelecekti. Bekledik bekledik gelmedi eve. Sonra duyduk ki dağa gitmiş. Kızımın beynini yıkayarak, kandırarak götürdüler. Bizim bir ilgimiz yoktu. Bu anneleri gördüm o yüzden geldim. Benimde yavrum eve gelsin. Babası hastadır, yataklardadır. Özlüyorum özlüyorum, yavrum neredeysen, sesimi duyuyorsan dön eve" dedi.

(Rıdvan Kılıç/İHA)

Kaynak: İHA