- HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı
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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK

- HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

- HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı.

16.03.2020 19:48 | Son Güncelleme: 16.03.2020 19:49
- HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

- HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Evlat nöbetinin 196'ncı gününde Samsun Çarşamba da hemşire olan ve 28 yıl önce Ankara'da 1 Mayıs eylemine katılıp ortadan kaybolan hemşire Keziban Dönmez'in annesi Tenzire Dönmez ile teyzesi Hafize Efeoturma eylemine dahil oldu.

Anne Tenzire Dönmez, kızlarını kaybettiklerini ve 1992 yılında kaybolduğunu söyledi. 28 yıl olduğunu ve kızının 48 yaşında olduğunu belirten Dönmez, "Bizi hiç arayıp sormadı, bizde bir umut için buraya geldik. 20 yaşında gitti, Samsun Çarşamba da Devlet Hastanesinde hemşirelik yapıyordu. 1 Mayıs'ta Ankara'da yürüyüş yapmışlar. Oradan gitmişler bir daha da hiç gelmedi. Bir mektubu geldi. Mektubunda teröristlerle dağa kaçtığını öğrendim teröristlere kaçtığını. Eğer mümkünse gelsin. Devletimiz bunları kurtarmaya çalışıyor. Pişman olursa gelsin biz kabul ediyoruz. 28 senedir gözyaşı döküyoruz. Bir rahat uyku uyumuyorsun. Bayramlar geliyor aklına geliyor" dedi.

- HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Kaynak: İHA

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- HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

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