HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı
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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel

HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı.

16.03.2020 18:45 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:45
HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Evlat nöbetinin 196'ncı gününde Samsun'un Çarşamba ilçesinde hemşire olan ve 28 yıl önce Ankara'da 1 Mayıs eylemine katılıp ortadan kaybolan hemşire Keziban Dönmez'in annesi Tenzire Dönmez (71) ile teyzesi Hafize Efe (74) oturma eylemine katıldı. Anne Tenzire Dönmez, kızlarının 1992 yılında kaybolduğunu söyledi. 28 yıl olduğunu ve kızının 48 yaşında olduğunu belirten Dönmez, "Bizi hiç arayıp sormadı, bizde bir umut için buraya geldik. 20 yaşında gitti, Samsun Çarşamba'da Devlet Hastanesinde hemşirelik yapıyordu. 1 Mayıs'ta Ankara'da yürüyüş yapmışlar. Oradan gitmişler bir daha da hiç gelmedi. Bir mektubu geldi. Mektubunda teröristlerle dağa kaçtığını öğrendim. Eğer mümkünse gelsin. Devletimiz bunları kurtarmaya çalışıyor. Pişman olursa gelsin biz kabul ediyoruz. 28 senedir gözyaşı döküyoruz. Bir rahat uyku uyumuyorsun, bayramlar geliyor aklına geliyor" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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