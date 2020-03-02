HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

02.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:50

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı. 13 yaşında olan kızı Yasmin'in 2015 yılında evden kursa gitmek için çıktığı ve terör örgütü yandaşları tarafından dağa kaçırıldığını belirten anne Keziban Yalçın, "Kızımı sormak için HDP il binasına geldim o zaman bana, 'Kızın artık bizim kızımız eve git' diyerek beni buradan uzaklaştırdılar. Ben kızımı alıncaya kadar eylemde olacağım" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı gün geçtikçe çığ gibi büyüyor. Eylemin 182'inci gününde bir anne daha eyleme katılarak sayı 105'e yükseldi.

Kızı Yasmin'nin 13 yaşındayken 2015 yılında kursa gitmek için evden çıktığını ve terör örgütü yandaşları tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden Keziban Yalçın, 4 yaşındaki oğlu Ahmet ile evlat nöbeti eylemine katıldı.

"HDP'LİLER BANA, 'KIZIN DAĞA GİTMİŞ, KIZIN ARTIK BİZİM KIZIMIZ' DEDİLER"

Kızının daha 13 yaşındayken kursa gitmek için evden çıktığını ve terör örgütü yandaşları tarafından dağa kaçırıldığını belirten anne Yalçın, "Kızım kaçırılmasından bir hafta sonra HDP il binasına geldim. Yaşlıca bir adam kızımın resmini istedi benden ve bana beş dakika sonra geleceğim diyerek bekledim. Aradan beş dakika geçtikten sonra yanıma geldi. Bana, 'Kızın dağa gitmiş, kızın artık bizim kızımız' dediler. Ondan sonra kendisinden bir haber alamadım. Kızım gittikten 20 gün sonra beni aradı. Bana, 'Anneciğim, ben bu gece kaçacağım babam sınıra gelsin' dedi. Eşim sınıra gitti. Ertesi gün kızım tekrar aradı beni. 'Anne sınırda yakalandık. Gelmemize izin vermediler' dedi. Ondan sonra kendisinden bir haber alamadık" diye konuştu.

"KIZIMI HDP'LİLERDEN İSTİYORUM"

Televizyonda aileleri gördüğünü ve eyleme katılmak için HDP il binasına geldiğini belirten anne Yalçın, "Kızımı istiyorum. Kızım çok küçüktü, daha 13 yaşındaydı. Biz kendi aramızda ona İnci diyorduk. İnci'm seni çok seviyoruz. Annen ve baban olarak seni çok özledik. Buda senin küçük kardeşin ve hiç görmediğin kardeşin Ahmet, o da seni görmeden çok özlüyor. Lütfen gel İnci, gözümüz yollarda kalmasın gözümüzü aydın et ve kaç teslim ol askerlerimiz" şeklinde konuştu.

Keziban Yalçın, konuşmasının ardından ailelerle bir araya gelerek eyleme katıldı.

(Sedat Irmak/İHA)

Kaynak: İHA