HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

25.02.2020 12:42 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:42

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbetine bir aile daha katıldı.



Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 3 Eylül'de başlatılan evlat nöbeti eylemi 176'ncı gününde de devam ederken eyleme yeni bir aile daha katıldı, Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi Koçtepe köyünde 2014 yılında 15 yaşında iken kaçırılan Mustafa Ekinci'nin babası Emin Ekinci, HDP önündeki ailelerin yanına gelerek evlat nöbetine katıldı. Emin Ekinci, oğlunun lise 3'üncü sınıf öğrencisi olduğunu ve arkadaşlarıyla Kurban Bayramının 3'üncü gününde köylerinin yakınında kaplıcaya gittiğini söyledi. Ekinci, "Kaplıcaya gittiler o akşam daha gelmedi. Ondan sonra hiçbir haber alamadım. Emniyette ve karakola gittim. Karakolda ifade everdim. Nasıl gittiğini sordular, bende olayı anlatım. Oğlumu almaya geldim, HDP'den oğlumu istiyorum. Oğlum gelmeden ben buradan gitmeyeceğim. Bir senede geçse ben gitmeyeceğim o gelene kadar" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA