HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

07.02.2020 12:36 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:37

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı 158'inci gününde 82'ye yükseldi. Kızı Aysel için oturma eylemine katılan Hamri Turan, kızına terör örgütünden kaçıp teslim olması çağrısında bulundu.



Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Kızı Aysel Turan'ın 2015 yılında Hakkari'de kaybolduğunu, terör örgütü mensuplarınca kandırılarak dağa götürüldüğünü kaydeden anne Hamri Turan, HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek oturma eylemine katıldı. Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan anne Turan, "Kızım lise öğrencisiydi, okulda kim ya da kimler olduğunu bilmediğim kişilerce kandırılıp dağa kaçırıldı. Kızım benim sesimi duyuyor ve beni görüyorsa kaçıp güvenlik güçlerine teslim olsun. Kızım gelmeden de buradan ayrılmayacağım ve eylemime devam edeceğim" dedi.



Anne Turan, daha sonra diğer ailelere katılarak oturma eylemine başladı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA