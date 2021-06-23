HDP önündeki evlat nöbetindeki anneden kızına teslim ol çağrısı
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HDP önündeki evlat nöbetindeki anneden kızına teslim ol çağrısı

HDP önündeki evlat nöbetindeki anneden kızına teslim ol çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 660'ıncı gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 660'ıncı gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 660'ıncı gününde de devam ediyor. 5 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan kızı Aysun Arslan için oturma eylemine devam eden anne Aydan Arslan, 660 gündür burada olduklarını ve kızını almadan gitmeyeceğini söyledi. Aydan Aslan, "7 yıldır evladımı benden koparmışlar, 1 buçuk yıldır eyleme başladım. Kesinlikle kalkmayacağız, sonuna kadar oturacağız. Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz, bizden alıp kopardılar. Kızıma çağrım beni görüyor ve duyuyorsan güvenlik güçlerimize teslim ol korkma kaç gel" dedi.

(Murat Başal/İHA)

HDP önündeki evlat nöbetindeki anneden kızına teslim ol çağrısı
HDP önündeki evlat nöbetindeki anneden kızına teslim ol çağrısı
HDP önündeki evlat nöbetindeki anneden kızına teslim ol çağrısı
HDP önündeki evlat nöbetindeki anneden kızına teslim ol çağrısı
HDP önündeki evlat nöbetindeki anneden kızına teslim ol çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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