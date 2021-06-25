HDP önündeki evlat nöbetindeki anne: "Oğlumun elinden mikrofonu aldılar, silah verdiler"
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HDP önündeki evlat nöbetindeki anne: "Oğlumun elinden mikrofonu aldılar, silah verdiler"

HDP önündeki evlat nöbetindeki anne: 'Oğlumun elinden mikrofonu aldılar, silah verdiler'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 662'nci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 662'nci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 662'nci gününde de devam ediyor. Ege Üniversitesi Gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisiyken, 21 Mart 2015'te terör örgütü tarafından dağa kaçırılan oğlu Mehmet (22) için oturma eylemine başlayan İmmihan Nilifırka, oğlunun elinden mikrofonu aldıklarını ve silah verdiklerini aktardı.

Oğlu Mehmet'in PKK tarafından kaçırıldığını belirten anne Nilifırka, "Eylemimiz 2 yıla yaklaştı, biz çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz, HDP ve PKK'dan almadan gitmeyeceğiz. Çocuklarımızın üzerinden siyaset yapıp arkalarına saklanmasınlar. Çocuklarımızı alıp götürmüşler dağda aç ve susuz. Benim oğlum İzmir Ege Üniversitesinde okuyordu, 2 ayı kalmıştı mezun olmaya, gazetecilik kazanmıştı, elinden mikrofonu aldılar silah verdiler. Evlatlarımızı almadan çadırı terk etmeyeceğiz, ya ölüm ya da zafer" dedi. - DİYARBAKIR

HDP önündeki evlat nöbetindeki anne: 'Oğlumun elinden mikrofonu aldılar, silah verdiler'
HDP önündeki evlat nöbetindeki anne: 'Oğlumun elinden mikrofonu aldılar, silah verdiler'
HDP önündeki evlat nöbetindeki anne: 'Oğlumun elinden mikrofonu aldılar, silah verdiler'
HDP önündeki evlat nöbetindeki anne: 'Oğlumun elinden mikrofonu aldılar, silah verdiler'
HDP önündeki evlat nöbetindeki anne: 'Oğlumun elinden mikrofonu aldılar, silah verdiler'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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