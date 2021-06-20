HDP önündeki evlat nöbetinde buruk 'Babalar Günü'
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HDP önündeki evlat nöbetinde buruk 'Babalar Günü'

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 657'nci gününde de kısıtlama nedeniyle otelde devam etti.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 657'nci gününde de kısıtlama nedeniyle otelde devam etti. Bir Babalar Gününe daha buruk giren babalar, çocuklarından gelecek umutlu haberi bekliyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 657'nci gününde de devam ediyor. Evlat nöbetindeki aileler korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eylemlerini kaldıkları otelde sürdürdü. Babalar Gününde evlatlarının yolunu gözleyen babalar, evlatlarına seslenerek dönmeleri konusunda çağrıda bulundu.

Diyarbakır'da 5 Mayıs 2019'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Yusuf için 3 Eylül 2019'da HDP binası önüne gelerek oturma eylemini sürdüren baba Celil Begdaş, Babalar Gününün buruk geçtiğini belirtti. Begdaş, "Burada hiçbir babanın günü kutlanmadı, herkes buruk, evladını bekliyor. Evlat gelirse Babalar Günü olur. Gelip mecliste gündeme getireceklerini söylediler, hani nerde. Yağmur çamur demeden, ne hakları var. Çok istiyorlarsa kendi evlatlarını göndersinler, biz aileler evladımızdan vazgeçeceğiz. Benim oğlum ölsün onların oğlu yaşasın, olmaz hele bu milletin haline bak. Yeter, keşke evlatlarımıza kavuşsaydık Babalar Gününü kutlasaydık, inşallah bir daha ki yıla çocuklarımız yanımızda olacak, o şekilde kutlarız" dedi.

"Oğlumu götürmeselerdi o da bugün bir babaydı"

Van Gürpınar'dan Diyarbakır'a gelen ve kısıtlama nedeniyle çadıra gidemeyen Yusuf Erdinç, İstanbul'da 2015 yılında hukuk bölümü öğrencisiyken kandırılarak dağa götürülen oğlu Mikail Erdinç için evlat nöbetine devam ediyor. Erdinç, "21 yaşında avukat olacaktı, kalemini kırdılar dağa kaçırdılar. Babalar Günü kutlu olsun, oğlumu götürmeselerdi o da bugün bir babaydı. Allah onları kahrı perişan etsin, onlar bizi perişan ettiler, onlar da perişan olsun. Her gün mezardayız, günümüz, saatimiz, bayramımız yok 6 yıldır sokaklardayız" diye konuştu. - DİYARBAKIR

HDP önündeki evlat nöbetinde buruk 'Babalar Günü'
HDP önündeki evlat nöbetinde buruk 'Babalar Günü'
HDP önündeki evlat nöbetinde buruk 'Babalar Günü'
HDP önündeki evlat nöbetinde buruk 'Babalar Günü'
HDP önündeki evlat nöbetinde buruk 'Babalar Günü'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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