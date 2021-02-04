HDP önündeki evlat nöbetinde 23'üncü kavuşma (2)
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HDP önündeki evlat nöbetinde 23'üncü kavuşma (2)

04.02.2021 15:50 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:01
HDP önündeki evlat nöbetinde 23'üncü kavuşma (2)

GÖZYAŞLARIYLA SARILDILARJandarma İstihbarat Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'nın barınma alanlarından kaçıp, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olan, HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan annelerden Selma Han'ın oğlu Onur Han...

GÖZYAŞLARIYLA SARILDILAR

Jandarma İstihbarat Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'nın barınma alanlarından kaçıp, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olan, HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan annelerden Selma Han'ın oğlu Onur Han (29), sorgusunun ardından İl Jandarma Komutanlığı'na getirilerek annesiyle buluşturuldu. Buluşmada duygu dolu anlar yaşandı. 7 yıl aradan sonra oğlu Onur'a kavuşan Selma Han, mutluluk gözyaşları dökerek, uzun süre sarıldığı oğluyla hasret giderdi. 

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 23 OLDUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 2 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla, evlatlarına kavuşan aile sayısı 23 oldu.

Burak EMEK-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,

HDP önündeki evlat nöbetinde 23'üncü kavuşma (2)
HDP önündeki evlat nöbetinde 23'üncü kavuşma (2)
HDP önündeki evlat nöbetinde 23'üncü kavuşma (2)
HDP önündeki evlat nöbetinde 23'üncü kavuşma (2)
HDP önündeki evlat nöbetinde 23'üncü kavuşma (2)
HDP önündeki evlat nöbetinde 23'üncü kavuşma (2)
HDP önündeki evlat nöbetinde 23'üncü kavuşma (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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