HDP önündeki evlat nöbeti 249'uncu gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 249'uncu gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 249'uncu gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül 2019'de farklı illerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 249'uncu gününe girdi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2015 yılında 14 yaşında Kur'an kursuna giderken kaçırılan oğlu Hamza için eyleme devam eden anne Zümrüt Salim, HDP il binası önünden oğlu için, çocuklar için gitmeyecekleri söyledi. Salim, "249 gündür biz buradayız. Evlat için buradayız, biz mücadelemize devam edeceğiz. çocuklarımızı bırakmadan eve gitmeyeceğiz. HDP'ye sesleniyorum. Bizim çocuklarımızı nasıl götürmüşlerse öyle getirsinler. Niye bizim çocuklarımızı dağa gönderdiler, niye kendi çocuklarını göndermiyorlar. Hamza oğlum, sana sesleniyorum. Eğer beni görüyorsan, duyuyorsan eve dön, o yol senin yolun değil. Oğlum, sen Kur'an-ı Kerim okumuştun, sen hafız olacaktın. O yer, senin yerin değil" dedi.

(Rıdvan Kılıç/İHA)

Kaynak: İHA