HDP önündeki evlat nöbeti 106. gününde

17.12.2019 11:05 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:05

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin nöbeti 106'ncı gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 106'ncı gününde de devam ediyor. Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Kumluca köyünde yaşayan Yasin Kaya, 2015 yılında dağa kaçırılan kızı Çiğdem Kaya (21) için 106 gündür evlat nöbetinde olduğunu dile getirdi. Kaya, "106 gündür buradayım, oturma eylemine devam ediyoruz. Çocuğumuzu bekliyoruz, hala bir haber alamadık. Hatice ablanın çocuğu geldi, bize bir umut verdi. İnşallah bizim çocuklarımızda bir gün kaçıp gelecekler, adalete teslim olacaklar, polis ve jandarmamıza sığınacaklar. Kızım beni görüyorsan kaç gel, adalete teslim ol, adalet bizim annemiz ve babamızdır. Binlerce mağdur anneler var, Türkiye'nin her tarafı bizi destekliyor, her gün ziyaretçiler geliyor, bize destek veriyorlar" dedi.

(Murat Başal/İHA)

Kaynak: İHA