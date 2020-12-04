Son dakika haberi: HDP önündeki çadır, tüm ailelerin umudu oldu
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Son dakika haberi: HDP önündeki çadır, tüm ailelerin umudu oldu

04.12.2020 14:39 | Son Güncelleme: 04.12.2020 15:06

Son dakika 3. sayfa haberi... HDP önündeki çadır, tüm ailelerin umudu oldu Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti 459 gündür devam ediyor.

HDP önündeki çadır, tüm ailelerin umudu oldu

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti 459 gündür devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin bekleyişi 459'uncu gününde de devam ediyor. Evlat nöbetindeki anne Mevlüde Üçdağ, 1 Haziran 2015'ten bu yana haber alamadığı oğlu Ramazan Üçdağ için eyleme katıldığını ve düşman kapılarında evlatlarını beklemek zorunda olduklarını söyledi. Üçdağ, "459 gündür biz buradayız, evlatlarımız için nöbetteyiz. Her ilde yürüyüş yapılsın, destekler olsun. Her ilde çocuklar kayıp, çocuklarımızı o zalimlerin elinden kurtaralım. 81 ile sesleniyorum, gelin çocuklarımızı PKK ve HDP'den isteyelim, HDP vermese PKK zorla gelip evimden kaçırmadı, ben çocuklarımı onlardan istiyorum. Benim oğlum hafızlık okunmaya giderken yolda onu çevirdiler, Lice'ye götürdüler. Ne hakları vardı, evladımı alıp götürdüler, 6 yıldır oğluma hasretim. Onu almadan buradan asla gitmem. Söke söke onlardan alacağız, 20 aile evlatlarına kavuştu. Bu çadır hepsine ışık oldu, umut oldu, hepimiz ilk günden beri ölümü göze aldık gelip burada oturduk. Hepimiz kararlıyız evlatlarımızı almadan gitmeyiz. Oğulum Ramazan eğer beni görüyorsan bir telefon ile bana ulaş. Güvenlik güçlerimizi görürsen onlara teslim ol, onlar bana seni getirecektir" dedi.

Son dakika haberi: HDP önündeki çadır, tüm ailelerin umudu oldu
Son dakika haberi: HDP önündeki çadır, tüm ailelerin umudu oldu
Son dakika haberi: HDP önündeki çadır, tüm ailelerin umudu oldu
Son dakika haberi: HDP önündeki çadır, tüm ailelerin umudu oldu
Son dakika haberi: HDP önündeki çadır, tüm ailelerin umudu oldu
Son dakika haberi: HDP önündeki çadır, tüm ailelerin umudu oldu
Son dakika haberi: HDP önündeki çadır, tüm ailelerin umudu oldu
Son dakika haberi: HDP önündeki çadır, tüm ailelerin umudu oldu
Son dakika haberi: HDP önündeki çadır, tüm ailelerin umudu oldu
Son dakika haberi: HDP önündeki çadır, tüm ailelerin umudu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL

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