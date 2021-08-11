HDP önündeki ailelerin nöbeti 709'uncu gününde devam ediyor

Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 709'uncu gününe girerken, baba Ömer Tokay, çocuğunun piknik bahanesiyle Şırnak'a götürüldüğünü ve buradan da HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını iddia etti.

Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 709'uncu gününe girerken, baba Ömer Tokay, çocuğunun piknik bahanesiyle Şırnak'a götürüldüğünü ve buradan da HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını iddia etti.

Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 709'uncu gününde de devam ediyor. 10 yıl önce Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 14 yaşındaki oğlu Mehmet'in kaybolduğunu belirten baba Ömer Tokay, çocuğunun piknik bahanesiyle Şırnak'a götürüldüğünü ve buradan da HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını iddia etti.

"OĞLUM 31 ARKADAŞIN GELDİ, SENDE KAÇ GEL"

Oğlunun geri dönmesini istediğini ve gelinceye kadar eylemini sürdüreceğini belirten Tokay, "Oğlum gelinceye kadar burada eylemde olacağım. Oğlum gel, askere, polise, güvenlik güçlerine teslim ol. Oğlum 31 arkadaşın geldi, şu an anne ve babalarıyla birlikteler, sen de kaç gel teslim ol" dedi.

(Sedat Irmak - Beritan Kaya/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı