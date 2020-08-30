HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti devam ediyor Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti sürüyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden İmmihan Nilifırka, 5 buçuk yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet için İstanbul'dan gelerek, oturma eylemine katıldığını söyledi. Oğlu Mehmet'in PKK tarafından kaçırıldığını belirten anne Nilifırka, "Oğlum üniversite öğrencisiydi. 4 günlüğüne eve geldi. Yemeğin üzerinden kalkıp dışarı çıktıktan sonra gidiş o gidiş. Şimdiye kadar herhangi bir haber alamadım kendisinden. Çocuklarımız gelene kadar buradayız, gitmiyoruz. Çocuklarımız gelecek, öyle gideceğiz inşallah. Beni görüyor ve duyuyor ise onu çok özledim, kapımız açık, dönsün gelsin. Biz hepimiz onu seviyoruz, gelsin devletimize ve polisimize teslim olsun. Korkmasın, devlet arkamızdadır" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA