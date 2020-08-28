HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti devam ediyor Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor. Evlat nöbetindeki anne Mevlüde Üçdağ, 1 Haziran 2015'ten bu yana haber alamadığı oğlu Ramazan Üçdağ için eyleme katıldığını ve düşman kapılarında evlatlarını beklemek zorunda olduklarını söyledi.

"DİĞER DÜNYADA İKİ ELİM YAKALARINDA OLACAK"

Neredeyse bir yıldır HDP Diyarbakır il binası önünde nöbet tuttuklarını aktaran Üçdağ, "Onlarda hiç merhamet yok. Onlarda merhamet olsaydı yaklaşık bir yıldız biz buradayız hiçbir haber alamıyoruz bize haber verirdiler. Evlat acısı en büyük acıdır. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Ama bana bu acıyı yaşatanların aynı acıyı yaşamalarını dünya gözü ile görmek istiyorum. Benim evladımı bana göstermiyorlar, diğer dünyada iki elim yakalarında olacak. Biz buradan evlatlarımızı almadan asla gitmeyeceğiz" diye konuştu.

(Sedat Irmak/İHA)

Kaynak: İHA