24.11.2019 15:12 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:13

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 83'üncü gününde

Ödümlü: "Öğretmenler gününde keşke oğlum da gelseydi daha güzel kutlardım"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti, 83'üncü gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül'den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 57 ailenin umutlu bekleyişi 83'üncü gününe girdi. Aslen Siirtli olan ancak Ordu'da yaşayan Latife Ödümlü, Dicle Üniversitesi kimya bölümü öğretmenliği 3'üncü sınıf öğrencisi Özgür Ödümlü'nün Öğretmenler Günü'nü kutladı. Ödümlü, "83 gündür buradayım, kar kış gelse de buradayım, oğlumu almadan gitmiyorum. Oğlum kimya öğretmenliği okuyordu, bugün öğretmenler günü, oğlumu istiyorum öğretmenler günün kutluyorum. Ne diyeceğimi bilmiyorum, keşke oğlumda gelseydi daha güzel kutlardım" dedi.

"Silah değil kalem tutacaktı"

Kütahya'dan Diyarbakır'a gelen Hatice Levent, Bitlis'te üniversite okuduğu sırada kızı Fadime'nin silah değil kalem tutacağını söyledi. Levent, "Fadime'm için geldim, çok özledim yeter, yavrumu bana versinler. Fadime'm okuyup da bana bakacaktı, ne yokluklarla ben onu büyüttüm. Benim Fadime'm silah değil kalem tutacaktı elleri, burada bulunan herkesin yavrularını versinler. 83'üncü gün 83 yıl da geçse buradayız, yavrularımızı almadan gitmeyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA