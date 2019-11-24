HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 83'üncü gününde

24.11.2019 14:12 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:17

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 83'üncü gününde de devam ediyor.



Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül'den bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 57 ailenin umutlu bekleyişi 83'üncü gününe girdi. Aslen Siirtli olan ancak Ordu'da yaşayan Latife Ödümlü, Dicle Üniversitesi Kimya Öğretmenliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Özgür Ödümlü'nün Öğretmenler Günü'nü kutladı. Ödümlü, "83 gündür buradayım, kar kış gelse de buradayım, oğlumu almadan gitmiyorum. Oğlum kimya öğretmenliği okuyordu, bugün Öğretmenler Günü. Oğlumu istiyorum, Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Ne diyeceğimi bilmiyorum, keşke oğlum da gelseydi daha güzel kutlardım" dedi.



"Silah değil kalem tutacaktı"



Kütahya'dan Diyarbakır'a gelen Hatice Levent ise, Bitlis'te üniversitede okuduğu sırada örgüt tarafından kandırılan kızı Fadime için nöbet tuttuğunu belirterek, "Fadimem için geldim, çok özledim yeter, yavrumu bana versinler. Fadimem okuyup da bana bakacaktı, ne yokluklarla ben onu büyüttüm. Benim Fadimem silah değil kalem tutacaktı elleri, burada bulunan herkesin yavrularını versinler. 83'üncü gün, 83 yıl da geçse buradayız. Yavrularımızı almadan gitmeyeceğiz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA