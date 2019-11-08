08.11.2019 15:09 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:11

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 67'nci günde

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti, 67'nci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül'den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma yapan 55 ailenin umutlu bekleyişi 67'nci gününe girdi.

İstanbul'da yaşayan Şevket-Fatma Bingöl çifti, 2014'te Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay için 67 gündür oturma eylemine devam ediyor. Acılı anne Fatma Bingöl, gözyaşları içerisinde oğlunun getirilmesini istedi. Bingöl, "Biz çocuklarımızı istiyoruz, evlatlarımızı istiyoruz. Biz hiç kimseden hiç bir şey istemedik, sadece evlatlarımız dedik ve arkasında durmak istedik. Bizi bu hale getirdiler. Evlatlarımızı aldılar ve şimdi de HDP binasını terk edip gittiler ve kurtuluyoruz zannediyorlar ama biz onların peşini bırakmayacağız. Çocuklarımız arkasındayız ve evlatlarımız getirilene kadar biz buradan gitmeyeceğiz. Bu evlattır başka bir şeye benzemez. Biz evlatlarımızı istiyoruz ve devletimizden bizlere yardımcı olsunlar" dedi.

Kaynak: İHA