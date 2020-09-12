HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 374'üncü gününde Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 374'üncü gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 374'üncü gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 374'üncü gününe girdi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek katıldığı Diyarbakır'daki evlat nöbetini sürdüren baba Tahir Çiftçi, kızı Özlem'in daha 12'sinde iken HDP tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını belirtti. Çiftçi, "Kızım gelmeden ben bu çadırı terk etmiyorum, HDP ve PKK bir olmuş milletin çocuğunu dağa kaçırıyorlar, yetmiyor ailelerinin infazını çıkartıyorlar. Oradaki çocukları kandırıp giderseniz cezaevine düşersiniz diye yalan söylüyorlar. Gelen çocuklar direkt anne ve babanın kucaklarına gidiyorlar. Sağ olsun devletimize, cumhurbaşkanımız ve içişleri bakanımıza, çocuklarımıza sahip çıkıp dağdan indiriyor. Çocuklarımız geldiği zaman sahipsiz değil, devlet onlara iş veriyor ve her zaman arkasındadır. Eğer kızım sende biraz vicdan varsa bizi görüyorsun, inersin inşallah onların dediğini dinleme sizi korkutuyorlar. Gel ben buradayım devlet sizin arkanızda korkmadan kaçabilirsin. Polis, asker gördüğün gibi teslim ol size ceza vermiyorlar" dedi.

(Murat Başal/İHA)

Kaynak: İHA