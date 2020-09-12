HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 374'üncü gününde
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 374'üncü gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 374'üncü gününde de devam ediyor.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 374'üncü gününde
12.09.2020 13:07 | Son Güncelleme: 12.09.2020 13:11

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 374'üncü gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 374'üncü gününe girdi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek katıldığı Diyarbakır'daki evlat nöbetini sürdüren baba Tahir Çiftçi, kızı Özlem'in daha 12'sinde iken HDP tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını belirtti. Çiftçi, "Kızım gelmeden ben bu çadırı terk etmiyorum, HDP ve PKK bir olmuş milletin çocuğunu dağa kaçırıyorlar, yetmiyor ailelerinin infazını çıkartıyorlar. Oradaki çocukları kandırıp giderseniz cezaevine düşersiniz diye yalan söylüyorlar. Gelen çocuklar direkt anne ve babanın kucaklarına gidiyorlar. Sağ olsun devletimize, cumhurbaşkanımız ve içişleri bakanımıza, çocuklarımıza sahip çıkıp dağdan indiriyor. Çocuklarımız geldiği zaman sahipsiz değil, devlet onlara iş veriyor ve her zaman arkasındadır. Eğer kızım sende biraz vicdan varsa bizi görüyorsun, inersin inşallah onların dediğini dinleme sizi korkutuyorlar. Gel ben buradayım devlet sizin arkanızda korkmadan kaçabilirsin. Polis, asker gördüğün gibi teslim ol size ceza vermiyorlar" dedi.

(Murat Başal/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mesut Barzani Süleyman Soylu Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Okan Bayülgen Çağatay Ulusoy
Spor Erol Bulut Lionel Messi Malcolm Thomas Hakan Çalhanoğlu Ricardo Quaresma
Daha Fazla Eylül İzmir İnegöl Antalya
Şu an buradasınız: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 374'üncü gününde - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 13:11:29. #1.15#
title