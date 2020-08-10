HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 343'üncü gününde Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 343'ncü gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 343'ncü gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 343'ncü gününde de devam ediyor.

5 yıl önce kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Doğan Göger için oturma eylemine devam eden baba Hacı Göger, çocukları için ölüm de olsa sonuna kadar gideceğini söyledi. HDP binasından oğlunun götürüldüğünü hatırlatan baba Göger, "5 yıldır, 6'ncı yılına girecek ondan haber alamıyoruz, her hangi bir haber yok. Eve gel oğlum, beni sevmiyor diye düşünebilirsin. Kesinlikle yanlıştır. Bak senin annen seni bekliyor, kardeşlerin seni bekliyor. Burada Türkiye Cumhuriyeti devleti var. Bugüne kadar bu Türkiye Cumhuriyeti devletinin belini büken olmamış ve bükemeyecekler de. Bu bayrağın altında yaşıyoruz, Kürt'üz, Kürtlüğümüzü inkar etmiyoruz. Fakat bu coğrafyanın insanıyız, Türkiye Cumhuriyeti devletinin vatandaşıyız. Biran önce gel annenin yanına kardeşlerinin yanına dön. Umarım buradaki bütün insanların, dağdaki bütün çocuklarımızın biran önce sağ salim eve dönmesini temenni ederim" dedi.

(Rıdvan Kılıç/İHA)

Kaynak: İHA