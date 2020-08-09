HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 342'inci gününde
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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 342'inci gününde

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 342'inci gününde Evlat nöbeti tutan Celil Begdaş: "Baronun açıklamasını gerçekçi ve samimi bulmuyorum" Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin...

09.08.2020 13:00 | Son Güncelleme: 09.08.2020 13:04

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 342'inci gününde

Evlat nöbeti tutan Celil Begdaş:

"Baronun açıklamasını gerçekçi ve samimi bulmuyorum"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 341'inci gününe girerken, Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Komisyonu, PKK'ya katılan çocukların derhal serbest bırakılmasını yönünde açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulunan evlat nöbetindeki baba Celil Begdaş, "Ben baronun açıklamasını gerçekçi ve samimi bulmuyorum" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 342'inci gününde de devam ediyor.

"Oğlum baban hasta, ağabeyinin düğününü yapmadım, seni bekliyorum"

Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için gelen anne Solmaz Övünç, çocuklarına kavuşana kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi. Evladını almadan HDP il binası önünden ayrılmayacağını belirten Övünç, "HDP benim çocuğumu nasıl götürdüyse öyle getirsin. Benim ciğerimin parçasını söküp götürdüler. Evlatları dağa kaçırılan annelerin hepsi buraya gelsin. Bizim dayanacak gücümüz kalmadı. Baran, yavrum eğer sesimi duyuyorsan gel adalete teslim ol. Baban hasta, ağabeyinin düğününü yapmadım, seni bekliyorum. Seni onlara yar etmem, kurtların içinde seni bırakmam" dedi.

"Hepimiz eylemimizde kararlıyız, çocuklarımızı istiyoruz"

Mardinli olan ve Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş ile eşi Hediye Begdaş, 5 Mayıs 2019'da ortadan kaybolan oğulları Yusuf'un HDP'liler tarafından düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını söyleyerek, 4 Eylül akşamı oturma eylemine katılmıştı. Oğlunun kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan baba Bgedaş, "Bugün 342'inci gündür biz buradayız. Eylemimiz boyunca bugüne kadar 15 çocuk terörün pençesinden kurtularak geri geldiler. Yaptığımız eylemden dolayı emeğimiz boşa gitmedi ve bütün çocuklar benim çocuğum dahil gelmeden biz buradan kalmayacağız. Herkes eyleminde kararlıdır" diye konuştu.

"Baro şimdiye kadar neredeydi"

Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Komisyonu, PKK'ya katılan çocukların derhal serbest bırakılmasını yönünde açıklamasına da değinen baba Begdaş, "Ben buradan baro başkanlarına ve hepsine sesleniyorum. Bu 11 aydır biz buradayız siz neredeydiniz ve 5 ile 6 yıl önce kaçırılan çocuklar var ve şimdiye kadar neden açıklama yapmadınız ya da yanımızda bulunmadınız. Selçuk Mızraklı için 20 avukat gittiniz savunmak için eve gitsinler fakat şimdiye kadar çocuklar için neredeydiler. Ben baronun açıklamasını gerçekçi ve samimi bulmuyorum. Bizim evimizde huzur bile kalmadı. Herkesi vicdana davet ediyorum" şeklinde konuştu.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 342'inci gününde

Kaynak: İHA

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