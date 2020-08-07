HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 340'ıncı gününde
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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 340'ıncı gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 340'ıncı gününe girdi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 340'ıncı gününde
07.08.2020 11:17 | Son Güncelleme: 07.08.2020 11:47

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 340'ıncı gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 340'ıncı gününde de devam ediyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren ailelerden Kamile Küçükdağ, Adana'nın Seyhan ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Engin için eyleme katıldığını söyledi. Küçükdağ, "340 gündür ben buradayım ve ben evladımı almadan buradan gitmeyeceğim. Sonuna kadar burada olacağız. HDP nasıl çocuklarımızı götürdüyse, öyle de getirsin. Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Onlarda biraz Allah korkusu biraz vicdan varsa çocuklarımızı bize verirler" dedi.

Oğlu Engin'e teslim olması için çağrıda da bulunan Küçükdağ, "Oğlum sesimi duyuyorsan gel, askerimize, devletimize teslim ol. Seni çok özledim, artık dayanacak gücüm kalmadı" diye konuştu.

(Rıdvan Kılıç - Seda Özel/İHA)

Kaynak: İHA

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