HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 338'nci gününde
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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 338'nci gününde

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 338'nci gününde Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 338'nci gününe girdi.

05.08.2020 14:02 | Son Güncelleme: 05.08.2020 14:10

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 338'nci gününde

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 338'nci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 337'nci gününde de devam ediyor. Oğlu Yusuf'un 2014'te 17 yaşındayken Siirt'in Şirvan ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa götürüldüğünü kaydeden anne Saadet Ödümlü, HDP önündeki eylemini sürdürüyor. 6 senedir oğlunu kaçırdıklarını belirten Ödümlü, "12 bayramdır oğlum yoktur. Oğlumu HDP'den istiyorum, oğlum gelmeden ben gitmeyeceğim, oturma eylemime devam edeceğim. Artık yeter, 6 senedir oradadır. Ne huzurumuz var, bir şeyimiz kalmadı. ya bir telefon aç, ya bir haber gönder. Yaşayıp yaşayamadığını bilmiyoruz. Hepiniz kaçıp gelin, size bir şey yoktur. Hepimizin acısı birdir, hepsi de oğlum gibidirler" dedi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 338'nci gününde

Kaynak: İHA

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