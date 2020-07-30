HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 332'nci günde
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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 332'nci günde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin eylemi 332'nci gününe girdi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 332'nci günde
30.07.2020 14:58 | Son Güncelleme: 30.07.2020 15:31

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin eylemi 332'nci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin umutlu bekleyişi 332'nci gününde de devam ediyor. Diyarbakır'dan oğlu 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından alıkonulan Aziz Demir'in annesi Güzide Demir ise 332 gündür eylemde olduğunu, 300 yıl da geçse oğlu gelinceye kadar eylemini sürdüreceğini söyledi.

"Aziz ciğerim parçalandı, gel eve bayramdır"

HDP önündeki çadırın içinde oğlunun fotoğrafını kucağına alan anne Demir, oğlunun 4 yıldır kayıp olduğunu belirterek, "Bizim için bayramlar zehir gibi geçti. Yarın bayramın ilk günüdür ve ben oğlumu çok özlemişim çok, keşke şimdi onu göreydim ve keşke şimdi çıkıp eve gelseydi. İnşallah yarın çocuğum gelir onunla bayramı kutlayıp mutlu oluruz. Beni duyuyor ise kendine sesleniyorum. Aziz oğlum bayramın kutlu olsun. Aziz oğlum gel eve, ağabeylerin kardeşlerin seni çok özledi. Aziz gel eve babam benim seni çok özledik. Senin hasretinden ölmüşüm yanmışım. Aziz babam ciğerim parçalandı gel eve bayramdır" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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