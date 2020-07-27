HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 329'uncu gününde HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 329'uncu gününde Baba Nihat Aydın: "Biraz vicdanları varsa çocuklarımızı bize gönderirler" Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 329'uncu gününe girdi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 329'uncu gününde

Baba Nihat Aydın: "Biraz vicdanları varsa çocuklarımızı bize gönderirler"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 329'uncu gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 329'uncu gününde de sürüyor. 18 Temmuz'da Diyarbakır'dan oturma eylemine katılan baba Nihat Aydın, oğlu Mehmet'tin 5 yıl önce kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi. Aydın, "329 gündür burada bulunan ailelerle birlikte bende onları görüp önceki hafta eyleme katıldım. 2015'te benim oğlumu dağa çıkardılar. HDP'lilerde biraz vicdanları varsa bizim çocukları bize geri gönderirler. Kendi yöneticilerinden birinin çocuğu dağda var mı acaba? Kendi çocukları başka okullarda, güzel okullarda okurken, bizim çocukları da dağa götürüyorlar. Garibanların çocuklarını dağa götürüyorlar. Sizin çocuklarınız niye gitmiyor peki? Eğer çok istiyorsanız kendi çocuklarınızı, kendi akrabalarınızı gönderin dağa. Demek ki bu cesaret sizde yok. Oğlum, 13 yaşında okula giderken götürüldü. Şu anda 5 yıldır oğlumdan haber alamıyorum. Eğer oğlum benim sesimi duyuyorsa babasına dönsün. Gelsin adalete teslim olsun. Önümüz kurban bayramı ve ben evladıma bu bayram kavuşmak istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA