HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 327'nci gününde Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 327'nci gününde devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 327'nci gününde devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 327'nci gününe girdi. 6 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan kızı Aysun Arslan için oturma eylemine katılan Aydan Arslan, kızını HDP'den istediğini belirterek dönmesi çağrısında bulundu. Anne Arslan, "327 gündür buradayız, bir o kadar gün geçse de burada kalacağız. Evlatlarımız gelmeden kalkmayacağız ve eylemimizi devam ettireceğiz. Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz, bıraksınlar. Aysun kızım bayram geliyor, gel artık. Bu yası artık tutmak istemiyorum, gel beraber bayramı yaşayalım. Caniler artık evlatlarımızı bırakıp geri göndersinler, yeter 6 yıl etti bırakın nereye kadar el koyacaksınız" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA