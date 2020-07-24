HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 326'ncı gününde
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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 326'ncı gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 326'ncı gününde devam ediyor.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 326'ncı gününde
24.07.2020 13:37 | Son Güncelleme: 24.07.2020 13:41

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 326'ncı gününde devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 326'ncı gününe girdi. Van'dan Diyarbakır'a gelerek 8 yıl önce 13 yaşında dağa kaçırılan kızı için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine katılan Nazlı Sancar, 326 gündür bu çadırın altında olduklarını ve evlatlarını beklediklerini söyledi. Evlatlarını HDP'den istediklerini, HDP ve PKK'nın bir olduğunu söyleyen acılı anne Sancar, "Benim kızımı 8 yıldır elini, kollunu bağlayarak, polis elbiseleri giyerken kızımı zorla araca atıp götürdüler. 9 yıldır evlat hasreti çekiyorum. Kızımı çok özledim. Şeyma kızım, beni duyuyorsan, beni görüyorsan, çık gel. Onları dinleme, onlar orada yalandır kızım. Bak Kurban Bayramı geldi, bu kaçıncı bayramdır sensiz geçiriyorum. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Yaz, kış, yağmur, çamur, hastalık demeden bu çadırın altında seni bekliyorum. Sonsuza kadar da seni bekleyeceğim kızım. Sen gelmeden ben burada kalkmayacağım" dedi.

(Rıdvan Kılıç/İHA)

Kaynak: İHA

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