HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 325'inci gününde Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 325'inci gününde devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 325'inci gününde devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin umutlu bekleyişi 325'inci gününe girdi. Gaziantep'te ikamet eden anne Songül Altıntaş, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılan oğlu Müslüm (24) için 325 gündür oturma eylemini sürdürüyor. 325 gündür eylemde olduğunu kaydeden Altıntaş, "Bugüne kadar çocuklarımızdan ne bir ses ne de bir haber var. Umudumuz var ve umudumuz olmasaydı biz buraya gelmezdik. Biz çocuklarımız istemeye geldik. HDP ve PKK'dan ben oğlumu istiyorum. Bıraksınlar artık şu çocukları ve onlarda bir akıllık yapıp teslim olsunlar ve çocukları da bıraksınlar burada bulunan anne ve babaların içindeki evlat ateşini söndürsünler" dedi.

Kaçırılan oğlu Müslüm Altıntaş için üzerinde 'Canım Oğlum' yazılı bardak da yapan anne Altıntaş, "Oğlum için bardak yaptık kıyamıyorum içinde su içeyim. Oğlum gelinceye kadar böyle yanımda olacak o geldiğinde içinde ona su, kahve ve çay içtireceğim" diye konuştu.

(Sedat Irmak/İHA)

Kaynak: İHA