HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 325'inci gününde
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 325'inci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 325'inci gününde devam ediyor.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 325'inci gününde
23.07.2020 13:25 | Son Güncelleme: 23.07.2020 14:10

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 325'inci gününde devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin umutlu bekleyişi 325'inci gününe girdi. Gaziantep'te ikamet eden anne Songül Altıntaş, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılan oğlu Müslüm (24) için 325 gündür oturma eylemini sürdürüyor. 325 gündür eylemde olduğunu kaydeden Altıntaş, "Bugüne kadar çocuklarımızdan ne bir ses ne de bir haber var. Umudumuz var ve umudumuz olmasaydı biz buraya gelmezdik. Biz çocuklarımız istemeye geldik. HDP ve PKK'dan ben oğlumu istiyorum. Bıraksınlar artık şu çocukları ve onlarda bir akıllık yapıp teslim olsunlar ve çocukları da bıraksınlar burada bulunan anne ve babaların içindeki evlat ateşini söndürsünler" dedi.

Kaçırılan oğlu Müslüm Altıntaş için üzerinde 'Canım Oğlum' yazılı bardak da yapan anne Altıntaş, "Oğlum için bardak yaptık kıyamıyorum içinde su içeyim. Oğlum gelinceye kadar böyle yanımda olacak o geldiğinde içinde ona su, kahve ve çay içtireceğim" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi 3. Sayfa
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı Ekonomi
Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı
16 yıl önce parmağına iğne batan fabrika işçisi, röntgen sonucunu görünce hayatının şokunu yaşadı Güncel
16 yıl önce parmağına iğne batan fabrika işçisi, röntgen sonucunu görünce hayatının şokunu yaşadı
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Ekonomi
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var Güncel
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı Magazin
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
Web WhatsApp kullananların mesajlarına her yerden erişilebilir
Web WhatsApp kullananların mesajlarına her yerden erişilebilir
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti
Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili üzerinde çalışılan 4 senaryoyu paylaştı
Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili üzerinde çalışılan 4 senaryoyu paylaştı
Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs testlerinin doğruluğunun düşük olduğu iddiaları asılsız
Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs testlerinin doğruluğunun düşük olduğu iddiaları asılsız
İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti
İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti
Son Dakika: CHP, sosyal medya düzenlemesi yasalaşırsa Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak
Son Dakika: CHP, sosyal medya düzenlemesi yasalaşırsa Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak
Yem yüzünden çıkan tartışmada, babasını av tüfeği ile vurdu
Yem yüzünden çıkan tartışmada, babasını av tüfeği ile vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle tartışma konusu olan kanun teklifi ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle tartışma konusu olan kanun teklifi ertelendi
Lille teknik direktörü Cristophe Galtier, Burak Yılmaz'a olan ilgilerini doğruladı
Lille teknik direktörü Cristophe Galtier, Burak Yılmaz'a olan ilgilerini doğruladı
Bazı kanser türlerini belirtiler görülmeden tespit eden kan testi geliştirildi
Bazı kanser türlerini belirtiler görülmeden tespit eden kan testi geliştirildi
Kurban Bayramı öncesi tescilli Sivas bıçağına yoğun talep var
Kurban Bayramı öncesi tescilli Sivas bıçağına yoğun talep var
Pınar'ın katili cinayetin tüm detaylarını ifadesinde anlattı! Telefon sinyalini bile hesaplamış
Pınar'ın katili cinayetin tüm detaylarını ifadesinde anlattı! Telefon sinyalini bile hesaplamış
Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu
Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pınar'ın acısı bizleri kedere boğdu, davanın bizzat takipçisi olacağım
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pınar'ın acısı bizleri kedere boğdu, davanın bizzat takipçisi olacağım
Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu
Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mehmet Han Özgür Özel Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Huysuz Virjin Murat Dalkılıç Öztürk Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Falcao İrfan Buz Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Birol Çetin José Ernesto Sosa Bien Yapı Ürünleri Doğtaş Kelebek Mobilya
Şu an buradasınız: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 325'inci gününde - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 14:11:53. #1.15#
title