HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 321'inci gününde Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 321'inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 321'inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 321'inci gününde de devam ediyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2015 yılında 14 yaşında Kur'an kursuna giderken kaçırılan oğlu Hamza için eyleme devam eden anne Zümrüt Salim, 321 gündür çocuklarını beklediklerini söyledi. Salim, "321 gündür biz buradayız. Evlatlar ailelerine kavuştular biz de çok sevindik. Ben HDP'den oğlumu istiyorum, benim oğlumu dağa gönderdiler, bizi mahkum ettiler. Bizim çocuklarımızı da dağa mahkum ettiler. Oğlum Hamza, beni duyuyorsan, görüyorsan dön gel. Ben senin annenim, dön gel devlete, adalete teslim ol. O yer senin yerin değil, sen hafızlık okudun oğlum. Ben senin annenim, sonuna kadar bekliyorum, sonuna kadar peşindeyim" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA