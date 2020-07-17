HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 319 gününde HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 319 gününde Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 319'uncu gününe girdi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 319 gününde

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 319'uncu gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 319'uncu gününde de devam ediyor.

5 yıl önce Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde zihinsel engelli 20 yaşındaki kardeşi Rahim Çiftçi'nin terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirten ağabeyi Mehmet Sıddık Çiftçi, 319 gündür bu çadırda olduğunu belirterek, "Kardeşim gelmeyene kadar ben buradan gitmeyeceğim. Benim kardeşimi 15 yaşında kaçırdılar. Annem hastalandı onun üzerine ve kalp krizinden öldü. Ben kardeşimi bekliyorum, kardeşim gel Türk devletine teslim ol" dedi.

Kaynak: İHA