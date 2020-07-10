HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 312'nci gününde
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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 312'nci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 312'nci gününde de devam ediyor.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 312'nci gününde
10.07.2020 13:47 | Son Güncelleme: 10.07.2020 13:50

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 312'nci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 312'nci gününde de devam ediyor. 2010 yılında Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde terör örgütü PKK yandaşları tarafından kandırılarak 13 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Emrah için İstanbul'dan gelen anne Aynur Panay, HDP'den çocuğunu istediğini ve ailelerin eylemini görüp katıldığını söyledi. Panay, "Oğlumu getirsinler, getirmeden ben burada kalkmam, gitmem. Devam edeceğim, çocuğumu almadan gitmem. Bir çocuk daha ailesine kavuştu. Ben istiyorum ki bizim de çocuğum gelsin. Allah rızası için çocuğum getirilsin" dedi.

(Rıdvan Kılıç/İHA)

Kaynak: İHA

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